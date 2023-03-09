Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi nasıl ve nereden alınır? (2023 ÖSYM e-Devlet AİS kayıt ekranı)

Üniversite sınav tarihlerinin ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte, AİS sayfasına giriş işlemleri başladı. YKS başvurusu için AİS ekranına girmek isteyen adaylar, AİS şifresinin nereden ve nasıl alınacağını merak ediyor. İşte e-Devlet ÖSYM AİS giriş ekranı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.
e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.
ÖSYM AİS KAYDI ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için de;
ÖSYM Aday Işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.
Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.
Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.
ÖSYM AİS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM aday şifresi, sadece o kişinin bildiği özel soruların cevaplanmasıyla oluşturulan ve adayın kendisinden başkasının onun adına işlem yapabilmesini engelleyen bir güvenlik şifresidir.
ÖSYM’nin yaptığı tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir.
Bu şifre, adayın sisteme ilk girdiği anda aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler kriptolu ve geriye dönüşümsüz olarak ÖSYM'nin sisteminde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi görmesi, bilmesi ve edinmesi mümkün değildir.