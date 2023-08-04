ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AİS ALES sınav giriş belgesi sorgulama)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre, bu yılın ikinci ALES sınavı 20 Ağustos'ta yapılacak. Sınava kısa bir zaman kala ise sınava girecek olan adaylar, sınav giriş yerlerini öğrenmek istiyor. Peki, ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ALES/2 sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, yüksek lisans yapabilmek için ALES/2 sınavına girecek olan üniversite mezunlarının sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. Peki, ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?