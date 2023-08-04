ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AİS ALES sınav giriş belgesi sorgulama)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre, bu yılın ikinci ALES sınavı 20 Ağustos'ta yapılacak. Sınava kısa bir zaman kala ise sınava girecek olan adaylar, sınav giriş yerlerini öğrenmek istiyor. Peki, ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AİS ALES sınav giriş belgesi sorgulama) - 1

ALES/2 sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, yüksek lisans yapabilmek için ALES/2 sınavına girecek olan üniversite mezunlarının sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. Peki, ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AİS ALES sınav giriş belgesi sorgulama) - 2

ALES/2 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin takvimine göre, bu yılın ikinci ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

ALES sınav giriş yerlerinin de sınavdan 10 gün önce yani 10 Ağustos haftasında yayımlanması bekleniyor.

ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AİS ALES sınav giriş belgesi sorgulama) - 3

ALES SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

ALES sınav giriş yerleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden adayların erişimine açılacak.

Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinde sınav giriş yerlerini öğrenebilecek.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AİS ALES sınav giriş belgesi sorgulama) - 4

SINAV GİRİŞ BELGELERİ HAKKINDA

ALES'le ilgili ayrıntılara kılavuzda yer verildi. Adaylar, 20 Ağustos'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler.

DAHA FAZLA GÖSTER