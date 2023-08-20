ALES 2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI: ALES soruları ne zaman açıklanacak? ALES/2 cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) bugün yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/2) 150 bin 975 aday katılım sağladı. Oturumun geride kalması ile şimdi de sorular ve cevap anahtarı adayların gündeminde yer alıyor. Peki, ALES/2 cevap anahtarı ne zaman yayımlanır? ALES soruları belli oldu mu?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen ALES için 463 bina ve 5 bin 827 salon kullanıldı. Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlamıştı. Sınavdan çıkan adaylar şimdi ÖSYM'nin ilan edileceği cevap anahtarlarına odaklandı. İşte, ALES soruları ve cevap anahtarına dair son bilgiler...