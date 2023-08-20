ALES 2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI: ALES soruları ne zaman açıklanacak? ALES/2 cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ALES/2 soruları ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir açıklama gelmedi.



ALES oturumunun sona ermesinin ardından cevap anahtarının gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.



ALES sınavının ardından sınav soruları ve cevaplarına "ais.osym.gov.tr" ile "ÖSYM AİS" ekranından görüntülenebilecek.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.





