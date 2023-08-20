ALES 2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI: ALES soruları ne zaman açıklanacak? ALES/2 cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) bugün yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/2) 150 bin 975 aday katılım sağladı. Oturumun geride kalması ile şimdi de sorular ve cevap anahtarı adayların gündeminde yer alıyor. Peki, ALES/2 cevap anahtarı ne zaman yayımlanır? ALES soruları belli oldu mu?

ALES 2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI: ALES soruları ne zaman açıklanacak? ALES/2 cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? - 1

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen ALES için 463 bina ve 5 bin 827 salon kullanıldı. Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlamıştı. Sınavdan çıkan adaylar şimdi ÖSYM'nin ilan edileceği cevap anahtarlarına odaklandı. İşte, ALES soruları ve cevap anahtarına dair son bilgiler...


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ALES 2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI: ALES soruları ne zaman açıklanacak? ALES/2 cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? - 2

ALES/2 oturumunun geride kalması ile şimdi de cevap anahtarları adayların gündeminde. Yayımlanacak cevap anahtarları ile doğru/yanlış sayılarını öğrenecek adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor.

ALES 2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI: ALES soruları ne zaman açıklanacak? ALES/2 cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? - 3

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ALES/2 soruları ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir açıklama gelmedi.

ALES oturumunun sona ermesinin ardından cevap anahtarının gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

ALES sınavının ardından sınav soruları ve cevaplarına "ais.osym.gov.tr" ile "ÖSYM AİS" ekranından görüntülenebilecek.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.


ALES 2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI: ALES soruları ne zaman açıklanacak? ALES/2 cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? - 4

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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