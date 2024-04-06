ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? (2024 ÖSYM ALES/1 sınav tarihi)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) için geri sayım başladı. Yüksek lisans eğitimi alabilmek için yılın ilk ALES sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, gözlerini sınav tarihine çevirdi. Öte yandan sınava katılım sağlayacak adaylar için sınav giriş yerleri açıklandı. Peki, ALES sınavı ne zaman, saat kaçta?
2024 ALES sınav tarihi için araştırmalar sürüyor. Sınava başvuruda bulunan ve katılım sağlayacak adaylar için geçtiğimiz günlerde ALES sınav giriş yerleri yayımlandı. Peki, 2024 ALES/1 sınavı ne zaman?