ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? (2024 ÖSYM ALES/1 sınav tarihi)

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2024-ALES/1) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 04 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

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