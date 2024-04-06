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ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? (2024 ÖSYM ALES/1 sınav tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) için geri sayım başladı. Yüksek lisans eğitimi alabilmek için yılın ilk ALES sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, gözlerini sınav tarihine çevirdi. Öte yandan sınava katılım sağlayacak adaylar için sınav giriş yerleri açıklandı. Peki, ALES sınavı ne zaman, saat kaçta?

ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? (2024 ÖSYM ALES/1 sınav tarihi) - 1

2024 ALES sınav tarihi için araştırmalar sürüyor. Sınava başvuruda bulunan ve katılım sağlayacak adaylar için geçtiğimiz günlerde ALES sınav giriş yerleri yayımlandı. Peki, 2024 ALES/1 sınavı ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ

ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? (2024 ÖSYM ALES/1 sınav tarihi) - 2

2024 ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da saat 10.15'de yapılacak.

Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? (2024 ÖSYM ALES/1 sınav tarihi) - 3

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2024-ALES/1) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 04 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

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