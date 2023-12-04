ALES SONUÇLARI: 2023-ALES/3 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz haftalarda düzenlenen ALES/3'te sonuçlarının açıklanacağı tarih için bekleyiş başladı. Üniversitelerin akademik kadrolarına yerleşmeyi bekleyen binlerce aday, 2023-ALES/3 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, 2023-ALES/3 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ALES SONUÇLARI: 2023-ALES/3 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) 19 Kasım tarihinde gerçekleşti. Sınavı geride bırakan adayların gözü şimdi de ALES sonuçlarına çevrildi. Sonuç tarihine odaklanan adaylar, ALES sınav sonucu sorgulama hakkında araştırma yapıyor. ALES/3 değerlendirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edilecek. Adaylar sonuçlarına ÖSYM şifresi ile beraber erişecekler. İşte, 2O23 ALES sonuç tarihi...

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ALES SONUÇLARI: 2023-ALES/3 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu.


Buna göre; ALES/3 sonuçlarının 5 Aralık'ta saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES SONUÇLARI: 2023-ALES/3 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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