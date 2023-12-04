ALES SONUÇLARI: 2023-ALES/3 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuç tarihi belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sonuçlarının 5 Aralık'ta saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.



ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.