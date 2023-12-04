ALES SONUÇLARI: 2023-ALES/3 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ÖSYM tarafından geçtiğimiz haftalarda düzenlenen ALES/3'te sonuçlarının açıklanacağı tarih için bekleyiş başladı. Üniversitelerin akademik kadrolarına yerleşmeyi bekleyen binlerce aday, 2023-ALES/3 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, 2023-ALES/3 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) 19 Kasım tarihinde gerçekleşti. Sınavı geride bırakan adayların gözü şimdi de ALES sonuçlarına çevrildi. Sonuç tarihine odaklanan adaylar, ALES sınav sonucu sorgulama hakkında araştırma yapıyor. ALES/3 değerlendirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edilecek. Adaylar sonuçlarına ÖSYM şifresi ile beraber erişecekler. İşte, 2O23 ALES sonuç tarihi...