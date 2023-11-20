ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuç takvimi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için bekleyiş başladı. Yılın son ALES oturumunun geride kalması ile şimdi de sonuç tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) tamamlandı. Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ALES için 157 bin 918 aday başvurmuştu. İşte, ÖSYM ALES/3 sonuç takvimi...