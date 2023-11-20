ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuç takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) tamamlandı. Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ALES için 157 bin 918 aday başvurmuştu. İşte, ÖSYM ALES/3 sonuç takvimi...