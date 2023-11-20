ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuç takvimi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için bekleyiş başladı. Yılın son ALES oturumunun geride kalması ile şimdi de sonuç tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuç takvimi - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) tamamlandı. Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ALES için 157 bin 918 aday başvurmuştu. İşte, ÖSYM ALES/3 sonuç takvimi...

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuç takvimi - 2

YILIN SON ALES OTURUMU GERİDE KALDI

Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde 19 Kasım Paar günü saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuç takvimi - 3

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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