Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Final sınav tarihleri yaklaşıyor

Anadolu Üniversitesi takvimine göre AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ocak ayında gerçekleştirilecek. AÖF sınav yerleri, anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle sorgulanabilecek. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Final sınav tarihleri yaklaşıyor - 1

Anadolu Üniversitesi AÖF final oturumlarına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınav giriş belgesi AÖF sınavlarında zorunlu tutulan belgelerden biri.

Anadolu Üniversitesinin resmi internet sayfasından yayınladığı akademik takvime göre güz dönemi final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Final sınav tarihleri yaklaşıyor - 2

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?


AÖF sınav giriş belgeleri, anadolu.edu.tr adresinden öğrenci girişi seçeneği veya e-Devlet girişi ile birlikte sorgulanabilecek. AÖF sınav giriş belgeleri oturumlardan 1 hafta önce erişime açılıyor. Bu nedenle AÖF final sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor.

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Final sınav tarihleri yaklaşıyor - 3

AÖF sınav yerleri anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak. AÖF sınav giriş belgesinde öğrencilerin sınava katılacağı okulun açık adresi, salon ve sıra numarası ile birlikte sınav kuralları yer alıyor.

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Final sınav tarihleri yaklaşıyor - 4

DÖNEM SONU SINAVININ ETKİSİ

Dönem sonu sınavları, dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek. Buna göre öğrencinin vize sınavından aldığı puanın yüzde 30'u, final sınavından aldığı notun yüzde 70'i alınarak ders geçme notu hesaplanır.

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