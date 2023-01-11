Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Final sınav tarihleri yaklaşıyor

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?



AÖF sınav giriş belgeleri, anadolu.edu.tr adresinden öğrenci girişi seçeneği veya e-Devlet girişi ile birlikte sorgulanabilecek. AÖF sınav giriş belgeleri oturumlardan 1 hafta önce erişime açılıyor. Bu nedenle AÖF final sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor.