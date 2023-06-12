AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF sınav sonucu tarihi)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, bahar dönemi final sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Yaz tatiline kısa bir zaman kala son sınavlarına giren öğrenciler, gözlerini Anadolu Üniversitesi'nden gelecek olan AÖF final sonuçları duyurusuna çevirdi. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF sınav sonucu tarihi) - 1

2023 AÖF final sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 11 Haziran tarihinde sona eren AÖF bahar dönemi final sınavlarının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

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AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF sınav sonucu tarihi) - 2

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları için tarih bilgisi merak ediliyor. AÖF sınavlarının 11 Haziran'da tamamlanması ardından sonuçların 25 Haziran tarihine kadar duyurulması bekleniyor.

Buna göre; AÖF final sınavı sonuçlarının, sınavdan 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF sınav sonucu tarihi) - 3

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF final sınavı sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

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