AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF sınav sonucu tarihi)

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları için tarih bilgisi merak ediliyor. AÖF sınavlarının 11 Haziran'da tamamlanması ardından sonuçların 25 Haziran tarihine kadar duyurulması bekleniyor.



Buna göre; AÖF final sınavı sonuçlarının, sınavdan 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.