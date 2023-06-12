AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF sınav sonucu tarihi)
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, bahar dönemi final sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Yaz tatiline kısa bir zaman kala son sınavlarına giren öğrenciler, gözlerini Anadolu Üniversitesi'nden gelecek olan AÖF final sonuçları duyurusuna çevirdi. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023 AÖF final sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 11 Haziran tarihinde sona eren AÖF bahar dönemi final sınavlarının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?