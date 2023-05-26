AÖF final sınavları nasıl, online mı yapılacak? AÖF sınav girişi nasıl yapılır?

AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavları yüz yüze olarak 81 ilde gerçekleştirildi. AÖF bahar dönemi ara sınavları ise 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle online olarak yapıldı.



Buna göre; AÖF bahar dönemi final sınavları da online olarak yapılacak.