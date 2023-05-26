AÖF final sınavları nasıl, online mı yapılacak? AÖF sınav girişi nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları yarın başlayacak. 27-28 Mayıs tarihlerinde Anadolu Üniversitesi'nin e-Sınav ekranı üzerinden uygulanacak olan AÖF final sınavlarının nasıl yapılacağı, online mı olacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre, bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.
Buna göre; AÖF final sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.
Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavları yüz yüze olarak 81 ilde gerçekleştirildi. AÖF bahar dönemi ara sınavları ise 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle online olarak yapıldı.
Buna göre; AÖF bahar dönemi final sınavları da online olarak yapılacak.
Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları, Anadolu Üniversitesi'nin Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı üzerinden yapılacak.
Bahar dönemi final sınavları için AÖF sınav sistemine giriş yapacak olan öğrenciler, https://esinav.anadolu.edu.tr/ adresinden sınav sorularını yanıtlayabilecek.
AÖF SINAV GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN