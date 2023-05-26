AÖF final sınavları nasıl, online mı yapılacak? AÖF sınav girişi nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları için geri sayım başladı. 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan AÖF bahar dönemi final sınavları öncesinde, sınav giriş sisteminin nasıl bağlanılacağı merak ediliyor. Peki, AÖF final sınavları nasıl, online mı yapılacak? AÖF sınav girişi nasıl yapılır?

AÖF final sınavları nasıl, online mı yapılacak? AÖF sınav girişi nasıl yapılır? - 1

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları yarın başlayacak. 27-28 Mayıs tarihlerinde Anadolu Üniversitesi'nin e-Sınav ekranı üzerinden uygulanacak olan AÖF final sınavlarının nasıl yapılacağı, online mı olacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

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AÖF final sınavları nasıl, online mı yapılacak? AÖF sınav girişi nasıl yapılır? - 2

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre, bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.

Buna göre; AÖF final sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

AÖF final sınavları nasıl, online mı yapılacak? AÖF sınav girişi nasıl yapılır? - 3

AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavları yüz yüze olarak 81 ilde gerçekleştirildi. AÖF bahar dönemi ara sınavları ise 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle online olarak yapıldı.

Buna göre; AÖF bahar dönemi final sınavları da online olarak yapılacak.

AÖF final sınavları nasıl, online mı yapılacak? AÖF sınav girişi nasıl yapılır? - 4

AÖF SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları, Anadolu Üniversitesi'nin Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı üzerinden yapılacak.

Bahar dönemi final sınavları için AÖF sınav sistemine giriş yapacak olan öğrenciler, https://esinav.anadolu.edu.tr/ adresinden sınav sorularını yanıtlayabilecek.

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