AÖF ikinci üniversite başvurusu ne zaman? 2023-2024 AÖF sınavsız ikinci üniversite başvuruları

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesinin "ikinci üniversite" programlarına başvuru ve kayıt işlemleri için tarihler merak konusu oldu. Söz konusu programa kayıt yaptırmak isteyen çok sayıda vatandaş, 2023-2024 eğitim dönemi öncesi araştırmalarına hız verdi. İşte, 2023 AÖF ikinci üniversite başvuru takvimi...