AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2023 AÖF ders seçimleri ne zaman başlayacak?



Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıt yenileme tarihleri ve ders seçimi için geri sayım başladı. Binlerce AÖF öğrencisi belirlenen tarihler içerisinde kayıt yenileme ve ders seçimi işlemini gerçekleştirebilecek. İşte, açıköğretim ders kayıtlarında son bilgiler...