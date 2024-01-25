AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 AÖF final sınavı sonuç tarihi)
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 20-21 Ocak tarihlerinde tamamlanan AÖF sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023-2024 AÖF final sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçları beklemeye başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?