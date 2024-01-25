AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 AÖF final sınavı sonuç tarihi)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 20-21 Ocak tarihlerinde tamamlanan AÖF sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 AÖF final sınavı sonuç tarihi) - 1

2023-2024 AÖF final sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçları beklemeye başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 AÖF final sınavı sonuç tarihi) - 2

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak tarihlerinde tamamlandı.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilecek.

Buna göre; AÖF güz dönemi final sınavı sonuçlarının şubat ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 AÖF final sınavı sonuç tarihi) - 3

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 AÖF final sınavı sonuç tarihi) - 4

AÖF SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav soru ve sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 2 (iki) işgünü içinde aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinde bulunan Sınav İşlemlerinden itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

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