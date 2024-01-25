AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 AÖF final sınavı sonuç tarihi)

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak tarihlerinde tamamlandı.



Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilecek.



Buna göre; AÖF güz dönemi final sınavı sonuçlarının şubat ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.