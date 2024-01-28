AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF güz dönemi finallerinde son durum

AÖF final sonuçları için geri sayım başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi final sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, AÖF final sınavlarının sonuçları için bekleyişe başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan duyurular takip ediliyor. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF güz dönemi finallerinde son durum - 1

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Güz dönemi final sınavlarına katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri şimdi sonuç ilan tarihine odaklandı.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF güz dönemi finallerinde son durum - 2

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Yarıyılı Ara Sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF güz dönemi finallerinde son durum - 3

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının sonuç tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.


AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF güz dönemi finallerinde son durum - 4

Final sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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