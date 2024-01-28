AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF güz dönemi finallerinde son durum
AÖF final sonuçları için geri sayım başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi final sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, AÖF final sınavlarının sonuçları için bekleyişe başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan duyurular takip ediliyor. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Güz dönemi final sınavlarına katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri şimdi sonuç ilan tarihine odaklandı.