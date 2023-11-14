AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım devam ederken, öğrencilerin sınav tarihine yönelik araştırmaları hız kazandı. Özellikle okullarda yazılı sınavların başlamasıyla beraber, AÖL öğrencileri bu seneki 1. dönem sınavlarının hangi tarihte başlayacağını merak etmeye başladı. Peki, açık lise sınavları ne zaman yapılacak?
Lise eğitimine açıktan devam eden vatandaşlar, 2023-2024 1. Dönem AÖL sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. MEB daha önce duyurduğu iş takviminde, açık lise sınav tarihlerini açıklamıştı. İşte, MEB'in takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim dönemi AÖL sınav tarihleri...