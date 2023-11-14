AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım devam ederken, öğrencilerin sınav tarihine yönelik araştırmaları hız kazandı. Özellikle okullarda yazılı sınavların başlamasıyla beraber, AÖL öğrencileri bu seneki 1. dönem sınavlarının hangi tarihte başlayacağını merak etmeye başladı. Peki, açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları ne zaman yapılacak? - 1

Lise eğitimine açıktan devam eden vatandaşlar, 2023-2024 1. Dönem AÖL sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. MEB daha önce duyurduğu iş takviminde, açık lise sınav tarihlerini açıklamıştı. İşte, MEB'in takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim dönemi AÖL sınav tarihleri...

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları ne zaman yapılacak? - 2

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Lise 1. Dönem sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı.

23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavları oturum bilgileri şöyle olacak;

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları ne zaman yapılacak? - 3

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgeleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime açılacak.

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