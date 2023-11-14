AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Lise 1. Dönem sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı.



23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavları oturum bilgileri şöyle olacak;



1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,



2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,



3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.