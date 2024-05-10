AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3.dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavlarının 3.dönem tarihleri merak ediliyor. Liseyi açıktan okuyan öğrenciler, bir yandan sınav hazırlıklarını yaparken bir yandan da tarih kontrollerini sağlıyor. Peki, AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3.dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3.dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri - 1

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav takvimi araştırmaları sürüyor. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler şimdiden AÖL sınav tarihlerini sorgulamasına başladı.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3.dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri - 2

AÖL SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak. MEB 2024 yılı sınav uygulama takvimine göre; AÖL 3.dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek.

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3.dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri - 3

Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre tanınıyor.

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3.dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri - 4

KAYIT YENİLEME SÜRECİ 16 MAYIS'TA TAMAMLANACAK

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan'da tarihinde başlayıp 16 Mayıs mesai bitimine kadar yapılabilecek.

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