AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3.dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavlarının 3.dönem tarihleri merak ediliyor. Liseyi açıktan okuyan öğrenciler, bir yandan sınav hazırlıklarını yaparken bir yandan da tarih kontrollerini sağlıyor. Peki, AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3.dönem sınavları ne zaman? İşte Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav takvimi araştırmaları sürüyor. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler şimdiden AÖL sınav tarihlerini sorgulamasına başladı.