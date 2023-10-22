AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? Açık Lise ders seçiminde son tarih
AÖL 2023/1 dönem sınavı 23-24 Aralık 2023 tarihinde yüz yüze yapılacağı için 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ders seçme işlemleri başladı. Tüm gözler ise ders seçimi için belirlenen son tarihte. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman bitecek?
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 2023/1 dönem sınavları için ders seçme işlemleri başladı. Ders seçme işlemlerinin ne zaman sona ereceği ise öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte, AÖL 2023 ders seçimine dair bilgiler...