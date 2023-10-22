AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? Açık Lise ders seçiminde son tarih

AÖL'DEN FOTOĞRAF UYARISI

Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemindeki "Bilgi Düzenleme" menüsü altında bulunan "Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi" nde kayıtlı olan il/ilçedeki okullarda 23 - 24 Aralık 2023 tarihlerinde sınava gireceğinizden, sınav irtibat merkezinizin güncel olmasına dikkat edilmeli.



Sınava katılabilmek için Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde biyometrik fotoğrafınızın olup olmadığını kontrol ederek, sistemde biyometrik fotoğrafı olmayan öğrencilerin Halk Eğitimi Merkezine başvurarak biyometrik fotoğraflarını sisteme yükletmeleri gerekmekte.



Sınava fotoğraflı sınav giriş belgeleriyle girilecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler 23 - 24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak sınavlara katılamayacak.