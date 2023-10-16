AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 4. dönem sınav sonuçlarında son bilgiler
Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının tamamlanması ardından gözler ek sınavlara çevrilmişti. Ek sınavlar da üç gün boyunca online olarak yapıldı. Açık liseli öğrenciler de şimdi sonuç sorgulamasına odaklandı. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde yapıldı. Sınavların geride kalması ile şimdi de sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. İşte, AÖL 4. dönem sınav sonuçlarında son bilgiler...