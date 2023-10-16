AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 4. dönem sınav sonuçlarında son bilgiler

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının tamamlanması ardından gözler ek sınavlara çevrilmişti. Ek sınavlar da üç gün boyunca online olarak yapıldı. Açık liseli öğrenciler de şimdi sonuç sorgulamasına odaklandı. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 4. dönem sınav sonuçlarında son bilgiler - 1

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde yapıldı. Sınavların geride kalması ile şimdi de sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. İşte, AÖL 4. dönem sınav sonuçlarında son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 4. dönem sınav sonuçlarında son bilgiler - 2

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi ek sınavları tamamlandı.

Öğrenciler, 7 Ekim 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ekim 2022 tarihi saat 23.59 arasında https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınava katılım sağladı.

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 4. dönem sınav sonuçlarında son bilgiler - 3

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

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