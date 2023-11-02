AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? Açık Lise 1. dönem kayıt işlemleri uzatılmıştı

MEB'İN KAYIT UZATMA AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Ancak görülen lüzum üzerine 2023/1 dönemi için ilk kayıt ve kayıt yenileme yaptırmak isteyenler 30 Ekim 2023 tarihinden 05 Kasım 2023 tarihi saat 23.59'a kadar sınav katılım ücretini yatırmaları durumunda 30 Ekim 2023 tarihinden 6 Kasım 2023 mesai saati bitimine kadar Halk Eğitimi Merkezine başvurarak İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir.



Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler 07.09.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve 14.09.2023 tarihli ve 83907639 sayılı 2023/30 No'lu Genelge kapsamında yürütülmektedir." denildi.







