AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? Açık Lise 1. dönem kayıt işlemleri uzatılmıştı

AÖL kayıt işlemleri devam ediyor. Açık lise öğrencileri, Halk Eğitimi Merkezlerine başvurarak ilk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemlerini yaptırabilecek. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek?

AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? Açık Lise 1. dönem kayıt işlemleri uzatılmıştı - 1

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. Dönem ilk kayıt ve yenileme işlemleri uzatılmıştı. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarihin ne zaman olduğu merak ediliyor. İşte, AÖL kayıt yenileme takvimi...

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AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? Açık Lise 1. dönem kayıt işlemleri uzatılmıştı - 2

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SON?

MEB "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri" duyurusunu yayımladı.

Yapılan açıklamaya göre, AÖL kayıt yenileme tarihi 5 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldı.

AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? Açık Lise 1. dönem kayıt işlemleri uzatılmıştı - 3

MEB'İN KAYIT UZATMA AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Ancak görülen lüzum üzerine 2023/1 dönemi için ilk kayıt ve kayıt yenileme yaptırmak isteyenler 30 Ekim 2023 tarihinden 05 Kasım 2023 tarihi saat 23.59'a kadar sınav katılım ücretini yatırmaları durumunda 30 Ekim 2023 tarihinden 6 Kasım 2023 mesai saati bitimine kadar Halk Eğitimi Merkezine başvurarak İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir.

Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler 07.09.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve 14.09.2023 tarihli ve 83907639 sayılı 2023/30 No'lu Genelge kapsamında yürütülmektedir." denildi.



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