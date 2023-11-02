AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? Açık Lise 1. dönem kayıt işlemleri uzatılmıştı
AÖL kayıt işlemleri devam ediyor. Açık lise öğrencileri, Halk Eğitimi Merkezlerine başvurarak ilk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemlerini yaptırabilecek. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek?
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. Dönem ilk kayıt ve yenileme işlemleri uzatılmıştı. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarihin ne zaman olduğu merak ediliyor. İşte, AÖL kayıt yenileme takvimi...