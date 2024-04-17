AÖL sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için gözler MEB'den gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. 16-17 Mart tarihlerinde tamamlanan AÖL sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler için sonuçların açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

Açık lise olarak da adlandırılan Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın AÖL ekranı üzerinden açıklanacak olan sonuçlar için gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, 2023-2024 AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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AÖL sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2023-2024 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Nisan tarihinde yani bugün açıklanacak.

AÖL sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, MEB'in Açık öğretim liseleri için paylaştığı https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx ekranı üzerinden sınav sonuçları sorgulanabilecek.

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AÖL sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

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