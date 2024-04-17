AÖL sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için gözler MEB'den gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. 16-17 Mart tarihlerinde tamamlanan AÖL sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler için sonuçların açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL takvimi sonrasında, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açık lise olarak da adlandırılan Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın AÖL ekranı üzerinden açıklanacak olan sonuçlar için gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, 2023-2024 AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?