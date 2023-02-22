Ara tatil olacak mı, ne zaman başlayacak? Gözler ikinci ara tatil takvimine çevrildi

2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı ancak Kahramanmaraş merkezli pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatili için uzatma kararı gelmişti.
Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ilde tüm kademelerde öğrenciler, 20 Şubat 2023 tarihinde dersbaşı yaptı.
Yarıyıl tatilinin sona ermesi ardından gözler nisan ayında yapılacak ara tatile çevrildi. Öğrenciler ve veliler ara tatil tarihlerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) yayınladığı takvimle nisan ara tatil takvimini paylaştı. Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Hafta sonları dahil olmak üzere 9 gün sürmesi beklenen ara tatil ile ilgili henüz bir değişiklik kararı gelmedi.