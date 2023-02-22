Ara tatil olacak mı, ne zaman başlayacak? Gözler ikinci ara tatil takvimine çevrildi

2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı ancak Kahramanmaraş merkezli pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatili için uzatma kararı gelmişti.



Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ilde tüm kademelerde öğrenciler, 20 Şubat 2023 tarihinde dersbaşı yaptı.