Ara tatil olacak mı, ne zaman başlayacak? Gözler ikinci ara tatil takvimine çevrildi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler 20 Şubat 2023 tarihinde dersbaşı yaptı. Öğrencilerin gündeminde şimdi ara tatil tarihleri var. Peki, nisan ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Ara tatil olacak mı, ne zaman başlayacak? Gözler ikinci ara tatil takvimine çevrildi - 1

2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı ancak Kahramanmaraş merkezli pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatili için uzatma kararı gelmişti.

Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ilde tüm kademelerde öğrenciler, 20 Şubat 2023 tarihinde dersbaşı yaptı.

Ara tatil olacak mı, ne zaman başlayacak? Gözler ikinci ara tatil takvimine çevrildi - 2

Yarıyıl tatilinin sona ermesi ardından gözler nisan ayında yapılacak ara tatile çevrildi. Öğrenciler ve veliler ara tatil tarihlerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Ara tatil olacak mı, ne zaman başlayacak? Gözler ikinci ara tatil takvimine çevrildi - 3

İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) yayınladığı takvimle nisan ara tatil takvimini paylaştı. Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Ara tatil olacak mı, ne zaman başlayacak? Gözler ikinci ara tatil takvimine çevrildi - 4

ARA TATİL TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Hafta sonları dahil olmak üzere 9 gün sürmesi beklenen ara tatil ile ilgili henüz bir değişiklik kararı gelmedi.

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