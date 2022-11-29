Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF 2022 - 2023 Güz Dönemi vize sonuçları içi geri sayım sürüyor. Sınavların tamamlanması ardından sonuç duyurusu bekleniyor. Peki, tarih belli oldu mu? ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF sınav sonuç tarihleri takvimde yer almıyor ancak sonuçların 15 günlük süre içerisinde paylaşılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl güz dönemi ara sınavları aralık ayının ilk haftasında duyurulmuştu. Sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.
Dönem sonu (final) sınavları 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.