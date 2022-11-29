Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF 2022 - 2023 Güz Dönemi vize sonuçları içi geri sayım sürüyor. Sınavların tamamlanması ardından sonuç duyurusu bekleniyor. Peki, tarih belli oldu mu? ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?