AUZE final sonuç tarihi açıklandı: AUZEF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme (final) sınavı 06 - 07 Ocak 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda tamamlanacak.