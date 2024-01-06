AUZE final sonuç tarihi açıklandı: AUZEF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları 6 Ocak 2024 itibariyle başladı. Sınav oturumlarına katılım sağlayan öğrenciler, bir yandan soru-cevap duyurusunu beklerken bir yandan da sonuç tarihini araştırıyor. Peki, AUZEF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme (final) sınavı 06 - 07 Ocak 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda tamamlanacak.