AUZE final sonuç tarihi açıklandı: AUZEF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları 6 Ocak 2024 itibariyle başladı. Sınav oturumlarına katılım sağlayan öğrenciler, bir yandan soru-cevap duyurusunu beklerken bir yandan da sonuç tarihini araştırıyor. Peki, AUZEF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZE final sonuç tarihi açıklandı: AUZEF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? - 1

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme (final) sınavı 06 - 07 Ocak 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda tamamlanacak.

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AUZE final sonuç tarihi açıklandı: AUZEF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? - 2

AUZEF soruları ve cevaplarının sınavların tamamlanmasının ardından 10 gün içerisine yayınlanması bekleniyor.

AUZE final sonuç tarihi açıklandı: AUZEF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? - 3

SORU VE CEVAPLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.

AUZE final sonuç tarihi açıklandı: AUZEF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? - 4

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bitirme (final) sınav sonucuna ait harf notları 16 Ocak 2024 tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak.

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