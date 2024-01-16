AUZEF bütünleme sınav takvimi: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber bütünleme sınavı tarihleri paylaşıldı. Binlerce öğrenci şimdi bütünleme sınav takvimine odaklandı. Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final oturumları ardından gözler bütünleme sınavı tarihlerine çevrildi. Bitirme (final) sınavına herhangi bir sebeple giremeyenler, bütünleme (telafi) sınavına katılım sağlayabilecek. İşte, AUZEF güz dönemi bütünleme sınav tarihleri...