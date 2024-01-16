AUZEF bütünleme sınav takvimi: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber bütünleme sınavı tarihleri paylaşıldı. Binlerce öğrenci şimdi bütünleme sınav takvimine odaklandı. Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF bütünleme sınav takvimi: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? - 1

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final oturumları ardından gözler bütünleme sınavı tarihlerine çevrildi. Bitirme (final) sınavına herhangi bir sebeple giremeyenler,  bütünleme (telafi) sınavına katılım sağlayabilecek. İşte, AUZEF güz dönemi bütünleme sınav tarihleri...

EĞİTİM HABERLERİ

AUZEF bütünleme sınav takvimi: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? - 2

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.

AUZEF bütünleme sınav takvimi: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? - 3

BÜTÜNLEME SINAVININ DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.

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