AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı: 2023-2024 AUZEF vize sınavı giriş yerleri sorgulama
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavı giriş yerleri açıklandı. 11-12 Kasım tarihinde AUZEF sınavlarına girecek olan öğrenciler, üniversitenin resmi internet adresi üzerinden sınav giriş belgelerini sorgulayabilecek. Peki, AUZEF vize sınavı giriş yerleri nasıl sorgulanır?
2023-2024 AUZEF vize sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı. Hangi okullarda sınava gireceklerini merak eden öğrenciler, İstanbul Üniversitesi resmi sitesi üzerinden sınav yerlerini sorgulayabilecek. İşte ayrıntılar.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Değerli Öğrencilerimiz, 11-12 Kasım 2023 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz."
SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA
AUZEF SINAV TARİHLERİ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte ara sınav tarihleri de belli oldu.
AUZEF ara sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde,
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.