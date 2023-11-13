AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF güz dönemi vize sonuçlarında son durum
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Sınavlara katılım sağlayan adaylar şimdi ise sonuç tarihine odaklandı. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023-2024 güz eğitim dönemi AUZEF vize sınav sonuçları için İstanbul Üniversitesi'nden gelecek açıklama bekleniyor. Sınavların tamamlanmasıyla gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, AUZEF vize yani ara sınav sonuçlarında son bilgiler ve gelişmeler...