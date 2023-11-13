AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF güz dönemi vize sonuçlarında son durum

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Sınavlara katılım sağlayan adaylar şimdi ise sonuç tarihine odaklandı. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF güz dönemi vize sonuçlarında son durum - 1


2023-2024 güz eğitim dönemi AUZEF vize sınav sonuçları için İstanbul Üniversitesi'nden gelecek açıklama bekleniyor. Sınavların tamamlanmasıyla gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, AUZEF vize yani ara sınav sonuçlarında son bilgiler ve gelişmeler...

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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF güz dönemi vize sonuçlarında son durum - 2

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi.

Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti.

Resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe habermizde yer vereceğiz.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF güz dönemi vize sonuçlarında son durum - 3

DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavları ise 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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