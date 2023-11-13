AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF güz dönemi vize sonuçlarında son durum



2023-2024 güz eğitim dönemi AUZEF vize sınav sonuçları için İstanbul Üniversitesi'nden gelecek açıklama bekleniyor. Sınavların tamamlanmasıyla gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, AUZEF vize yani ara sınav sonuçlarında son bilgiler ve gelişmeler...