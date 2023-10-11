AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi ara sınav takvimi

AUZEF'te eğitim alan binlerce öğrencinin gözü şimdi vize sınav tarihlerinde. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Ara Sınav (vize) sınav merkezi tercih işlemleri sona erdi. Tercih işlemlerinin de geride kalması ile şimdi sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri merak konusu oldu. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi ara sınav takvimi - 1

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi, AUZEF'te açıktan üniversite eğitimi alan öğrencilerce merak ediliyor. AUZEF, yakın zaman önce sınav takvimini ilan etmiş ve sınav merkezi tercih işlemlerini online olarak başlatmıştı. İşte, 2023 AUZEF güz dönemi vize sınav tarihleri...

EĞİTİM HABERLERİ

AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi ara sınav takvimi - 2

AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ

Akademik takvime göre AUZEF Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerinde,

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde,

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi ara sınav takvimi - 3

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF Ara Dönem (Vize) sınav giriş belgelerinin kasım ayının ilk haftası içerisinde paylaşılması bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden AUZEF vize sınavı giriş belgeleri yayımlanacak.

Adaylar, "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden sınav giriş belgelerine erişebilirler.

DAHA FAZLA GÖSTER