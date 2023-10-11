AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi ara sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi, AUZEF'te açıktan üniversite eğitimi alan öğrencilerce merak ediliyor. AUZEF, yakın zaman önce sınav takvimini ilan etmiş ve sınav merkezi tercih işlemlerini online olarak başlatmıştı. İşte, 2023 AUZEF güz dönemi vize sınav tarihleri...