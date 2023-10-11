AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi ara sınav takvimi
AUZEF'te eğitim alan binlerce öğrencinin gözü şimdi vize sınav tarihlerinde. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Ara Sınav (vize) sınav merkezi tercih işlemleri sona erdi. Tercih işlemlerinin de geride kalması ile şimdi sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri merak konusu oldu. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi, AUZEF'te açıktan üniversite eğitimi alan öğrencilerce merak ediliyor. AUZEF, yakın zaman önce sınav takvimini ilan etmiş ve sınav merkezi tercih işlemlerini online olarak başlatmıştı. İşte, 2023 AUZEF güz dönemi vize sınav tarihleri...