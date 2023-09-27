AUZEF vize sınavları ne zaman başlayacak? 2023-2024 AUZEF ara sınav takvimi

AUZEF'TEN SINAV MERKEZİ TERCİHİ AÇIKLAMASI

AUZEF'ten konuya dair yapılan şöyle;



"Değerli Öğrencilerimiz,



11-12 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Ara Sınav (vize) sınav merkezi tercih işlemleri başlamıştır.



Sınav merkezi tercih işlemlerinizi 10 Ekim 2023 saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz.



AKSİS Öğrenci Otomasyon sistemine giriş yaptığınız kullanıcı adı ve şifre ile Sınav Sistemine giriş yapabilirsiniz.



Sınav merkezi tercihi aşamasında engelli olan öğrencilerimizin engel durumları ile ilgili bilgilerini sınav merkezi tercih alanından eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.



Özel durumlu öğrencilerimizin sınavları, sınav merkezi tercih işlemleri aşamasında belirlediği destek taleplerine göre düzenlenecektir.



Hükümlü/tutuklu öğrencilerimizin sınav merkezi tercih işlemleri bulundukları ceza infaz kurumu tarafından düzenlenmektedir."