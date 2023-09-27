AUZEF vize sınavları ne zaman başlayacak? 2023-2024 AUZEF ara sınav takvimi
AUZEF'ten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Ara Sınav (vize) sınav merkezi tercih işlemleri başladı. Sınav merkezi tercih işlemleri, 10 Ekim 2023 saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapılacak. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman başlayacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde vize sınav takvimi belli oldu. AUZEF tarafından yayınlanan akademik takvim ile AUZEF vize ve final sınavı tarihleri netlik kazandı. Öte yanda sınav merkezi tercihleri için de süreç başladı. İşte, ilan edilen AUZEF sınav takvimi...