AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçlarında son gelişmeler
AUZEF vize sonuçları binlerce açıköğretimli öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2023-2024 güz eğitim dönemi AUZEF vize sınav sonuçları için İstanbul Üniversitesi'nden gelecek açıklama bekleniyor. Sınavların tamamlanmasıyla gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Öte yandan dönem içerisindeki sınavlarda geçerli not alamayan öğrenciler AUZEF bütünleme ve telafi sınavlarına katılım sağlayacak. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Sınavlara katılım sağlayan adaylar şimdi ise sonuç tarihine odaklandı. İşte, AUZEF vize yani ara sınav sonuçlarında son bilgiler ve gelişmeler...