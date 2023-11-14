AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçlarında son gelişmeler

AUZEF vize sonuçları binlerce açıköğretimli öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2023-2024 güz eğitim dönemi AUZEF vize sınav sonuçları için İstanbul Üniversitesi'nden gelecek açıklama bekleniyor. Sınavların tamamlanmasıyla gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Öte yandan dönem içerisindeki sınavlarda geçerli not alamayan öğrenciler AUZEF bütünleme ve telafi sınavlarına katılım sağlayacak. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçlarında son gelişmeler - 1

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Sınavlara katılım sağlayan adaylar şimdi ise sonuç tarihine odaklandı. İşte, AUZEF vize yani ara sınav sonuçlarında son bilgiler ve gelişmeler...

EĞİTİM HABERLERİ

AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçlarında son gelişmeler - 2

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi.

Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti.

Resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe habermizde yer vereceğiz.

AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçlarında son gelişmeler - 3

DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavları ise 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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