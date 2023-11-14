AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçlarında son gelişmeler

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Sınavlara katılım sağlayan adaylar şimdi ise sonuç tarihine odaklandı. İşte, AUZEF vize yani ara sınav sonuçlarında son bilgiler ve gelişmeler...