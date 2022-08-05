Bekçilik sınav sonuçları 2022 açıklandı

Sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır.

Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemez.

Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden www.pa.edu.tr duyuruluyor.