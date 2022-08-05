Bekçilik sınav sonuçları 2022 açıklandı

Bekçilik sınavı soru ve cevaplarının geçtiğimiz günlerde erişime açılmasının ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. Peki bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı?

Haberler 05.08.2022 - 11:09

Bekçilik sınav sonuçları 2022 açıklandı - 1

17 Temmuz'da gerçekleşen bekçilik sınavının sonuçları (PA) tarafından açıklandı.

Bekçilik sınav sonuçları 2022 açıklandı - 2

Sınava giren adayların heyecanlı bekleyişi sürerken sonuçlar, Polis Akademisi tarafından erişime açıldı.

Bekçilik sınav sonuçları 2022 açıklandı - 3

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İşte EGM PA 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları...

Bekçilik sınav sonuçları 2022 açıklandı - 4

Sonuçlar, www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlandı.

Bekçilik sınav sonuçları 2022 açıklandı - 5

Yazılı sınavda başarılı olanlarsa fiziki yeterlilik sınavına alınacak. 

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Sınavda; adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

Bekçilik sınav sonuçları 2022 açıklandı - 6

Sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır.

Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemez.

Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden www.pa.edu.tr duyuruluyor.

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