BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre 2024 BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuç tarihi

2023-2024 eğitim öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre 2024 BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuç tarihi

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre 2024 BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuç tarihi - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023-2024 eğitim öğretim yılında özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM sınavlarına öğrenci yönlendirme süreci devam ediyor. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sınavları 10 Şubat – 14 Nisan arasında tamamlanmıştı.

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre 2024 BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuç tarihi - 2

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrenciler 18 Nisan 2024 tarihinde ilan edilecek. Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvuruları ise 22-26 Nisan 2024 tarihlerinde alınacak.

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre 2024 BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuç tarihi - 3

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme süreci başlayacak. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre 2024 BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuç tarihi - 4

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023-2024 eğitim öğretim yılında özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM sınavlarına öğrenci yönlendirme süreci devam ediyor.

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre 2024 BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuç tarihi - 5

Bireysel değerlendirme süreci ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklanacak. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.

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