BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre 2024 BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuç tarihi
2023-2024 eğitim öğretim yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre 2024 BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuç tarihi
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023-2024 eğitim öğretim yılında özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM sınavlarına öğrenci yönlendirme süreci devam ediyor. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sınavları 10 Şubat – 14 Nisan arasında tamamlanmıştı.