Bugün okullar tatil mi? Öğretmenler derslere girecek mi? MEB'den tatil iddialarına yanıt
Gündemdeki haberler nedeniyle okulların tatil edilip edilmedi merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'daki özel okul müdürü İbrahim Oktugan'ın eski bir öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmesi büyük bir yankı uyandırdı. Sendikaya bağlı öğretmenler, Oktugan'ın öldürülmesine karşı tepki göstermek amacıyla iş bırakma eylemine katılacağını açıkladı. İş bırakma eylemi açıklamaları ardından öğrenciler ve veliler, "Bugün okullar tatil mi? Öğretmenler derslere girecek mi?" sorularına yanıt arıyor.
İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesi protesto ediliyor. Sendikaya bağlı öğretmenler, Oktugan'ın öldürülmesine karşı tepki göstermek amaçlı dün ilk derse girmedi. Bu gelişme ardından okulların cuma günü tatil edilip edilmediği soruları gündeme geldi.