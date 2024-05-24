Çevrim içi YKS deneme sınavına katılım nasıl olacak? (MEB YKS deneme sınavı tarihleri ve saatleri)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ülke genelinde çevrim içi deneme sınavı düzenleyecek. Sınava katılım sağlamak isteyen öğrenciler, ayrıntıları araştırıyor. Peki, Çevrim içi YKS deneme sınavına katılım nasıl olacak? İşte MEB YKS deneme sınavı tarihleri ve saatleri...

Çevrim içi YKS deneme sınavına katılım nasıl olacak? (MEB YKS deneme sınavı tarihleri ve saatleri) - 1

Yapılan açıklamada; "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), öğrencilerimizin üniversiteye giriş yolculuğunda önemli bir aşamayı temsil etmektedir. Bu süreçte, öğrencilerimizin akademik bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarmaları, sınav stratejilerini geliştirmeleri ve sınav stresini yönetebilmeleri için çeşitli araçlar ve destekler sunulmaktadır. Bu doğrultuda, Bakanlığımızın ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimizin hazırlık süreçlerinde kendi seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermelerini sağlamak amacıyla "YKS'ye Doğru 2024" Türkiye geneli çevrim içi YKS deneme sınavı yapılacaktır." denildi.

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Çevrim içi YKS deneme sınavına katılım nasıl olacak? (MEB YKS deneme sınavı tarihleri ve saatleri) - 2

YKS DENEME SINAVI TARİHLERİ

OGM Materyal web sitesi üzerinden yapılacak olan çevrim içi deneme sınavı TYT, AYT ve YDT için ayrı ayrı günlerde yapılacak olup TYT deneme sınavı 25 Mayıs 2024 tarihinde, AYT denemesi 26 Mayıs 2024 tarihinde ve 27 Mayıs 2024 tarihinde ise YDT denemesi ile YKS'ye Doğru 2024 Türkiye geneli çevrim içi deneme sınavının son aşaması gerçekleştirilecektir.

Çevrim içi YKS deneme sınavına katılım nasıl olacak? (MEB YKS deneme sınavı tarihleri ve saatleri) - 3

Belirtilen tarihlerde 10:00-20:00 saatleri arasında istedikleri zaman dilimlerinde sınava girebilecek olan öğrenciler sonuçlarını, sıralamalarını ve puanlarını 28 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sistem üzerinden saat 10:00 itibarıyla görebileceklerdir. Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacaktır. Ayrıca Youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir.

Çevrim içi YKS deneme sınavına katılım nasıl olacak? (MEB YKS deneme sınavı tarihleri ve saatleri) - 4

YKS DENEME SINAVINA KATILIM NASIL OLACAK?

Deneme sınavına yalnızca 12. sınıflar ile mezun öğrenciler giriş yapabilecektir. Öğrenciler eba şifreleri ile mezun öğrenciler ise e-Devlet şifreleri ile deneme sınavına erişim sağlayacaktır.

Deneme Sınavına 25 Mayıs 2024 tarihinden itibaren https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ adresinden erişim sağlanabilecektir.

Çevrim içi YKS deneme sınavına katılım nasıl olacak? (MEB YKS deneme sınavı tarihleri ve saatleri) - 5

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler deneme sınavının sonuçlarını, sıralama ve puanlarını 28 Mayıs'ta öğrenebilecek. Yine soru çözümleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YouTube sayfasında yayımlanacak. Öğrenciler için rehberlik yayını da yine YouTube üzerinden uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

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