Çevrim içi YKS deneme sınavına katılım nasıl olacak? (MEB YKS deneme sınavı tarihleri ve saatleri)

Yapılan açıklamada; "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), öğrencilerimizin üniversiteye giriş yolculuğunda önemli bir aşamayı temsil etmektedir. Bu süreçte, öğrencilerimizin akademik bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarmaları, sınav stratejilerini geliştirmeleri ve sınav stresini yönetebilmeleri için çeşitli araçlar ve destekler sunulmaktadır. Bu doğrultuda, Bakanlığımızın ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimizin hazırlık süreçlerinde kendi seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermelerini sağlamak amacıyla "YKS'ye Doğru 2024" Türkiye geneli çevrim içi YKS deneme sınavı yapılacaktır." denildi.