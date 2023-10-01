DGS ek tercih işlemleri 2023: DGS ek tercihler nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

2023 DGS ek tercih kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından adayların erişimine açıldı. 29 Eylül'de başlayan DGS ek tercihleriyle birlikte birçok ön lisans mezunu öğrenci, lisans eğitimi alabilmek için üniversite tercihi yapacak. Peki, 2023 DGS ek tercihler nasıl yapılır, ne zaman bitecek?