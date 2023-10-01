DGS ek tercih işlemleri 2023: DGS ek tercihler nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı, 29 Eylül'de başlayan ek tercih işlemlerinin ardından sorgulanıyor. İki yıllık ön lisans eğitimlerini, dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden tercihlerini yapmaya başladı. Peki, 2023 DGS ek tercih işlemleri ne zaman bitecek?

DGS ek tercih işlemleri 2023: DGS ek tercihler nasıl yapılır, ne zaman bitecek? - 1

2023 DGS ek tercih kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından adayların erişimine açıldı. 29 Eylül'de başlayan DGS ek tercihleriyle birlikte birçok ön lisans mezunu öğrenci, lisans eğitimi alabilmek için üniversite tercihi yapacak. Peki, 2023 DGS ek tercihler nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

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DGS ek tercih işlemleri 2023: DGS ek tercihler nasıl yapılır, ne zaman bitecek? - 2

2023 DGS EK TERCİH TAKVİMİ

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

DGS ek tercih işlemleri 2023: DGS ek tercihler nasıl yapılır, ne zaman bitecek? - 3

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Eylül 2023 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

Tercih işlemleri, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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