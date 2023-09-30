DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS ek tercihleri başladı
DGS Ek Yerleştirme tercihleri başladı. ÖSYM'nin yaptığı ilk yerleştirme sonucu açıkta kalan adaylar, şimdi boşta kalan lisans programlarına tercih yapacak. Öte yandan sonuçların ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Ek yerleştirme tercihleri 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşte, 2023 DGS ek tercih sonuçlarına dair bilgiler...