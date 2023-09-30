DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS ek tercihleri başladı

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil.



4 Ekim 2023 tarihinde tercih sürecinin bitmesinin ardından, sonuçların da birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.



Konuya dair bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.