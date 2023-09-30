DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS ek tercihleri başladı

DGS Ek Yerleştirme tercihleri başladı. ÖSYM'nin yaptığı ilk yerleştirme sonucu açıkta kalan adaylar, şimdi boşta kalan lisans programlarına tercih yapacak. Öte yandan sonuçların ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS ek tercihleri başladı - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Ek yerleştirme tercihleri 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşte, 2023 DGS ek tercih sonuçlarına dair bilgiler...

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DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS ek tercihleri başladı - 2

DGS EK TERCİHİ NASIL YAPILIR?


Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

Tercih işlemleri, 4 Ekim’de saat 23.59’da sona erecek.

Ek yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM’nin yayınladığı ’Başvuru Kılavuzu’nda yazan şartlara ve kurallara göre yapılacak.

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS ek tercihleri başladı - 3

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil.

4 Ekim 2023 tarihinde tercih sürecinin bitmesinin ardından, sonuçların da birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Konuya dair bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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