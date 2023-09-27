DGS ek tercihler ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı? (2023 ÖSYM DGS ek tercih tarihleri)

2023 DGS ek tercih işlemleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. DGS tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt işlemleri 20 Eylül'de tamamlanmıştı. Bir bölüme yerleşemeyen adaylar ise DGS ek tercih tarihlerini beklemeye başladı. Peki, DGS ek tercihler ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?