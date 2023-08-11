DGS sonuçları sorgulama ekranı 2023: 2023 ÖSYM DGS sınav sonuçları açıklandı (DGS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı)
Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçları adayların gündeminde yer alıyordu. Merakla beklenen DGS sonuçları erişime açıldı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimi için katılım sağladıkları DGS sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Öte yandan DGS soru ve cevap anahtarı 10 gün süreyle erişime açıldı. İşte 2023 DGS sonuçları sorgulama ekranı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) sonuçları açıklandı. Sonuçların ilanı ile DGS tercih süreci gündeme geliyor. İşte, 2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları sorgulama ekranı.