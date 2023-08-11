DGS sonuçları sorgulama ekranı 2023: 2023 ÖSYM DGS sınav sonuçları açıklandı (DGS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı)

Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçları adayların gündeminde yer alıyordu. Merakla beklenen DGS sonuçları erişime açıldı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimi için katılım sağladıkları DGS sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Öte yandan DGS soru ve cevap anahtarı 10 gün süreyle erişime açıldı. İşte 2023 DGS sonuçları sorgulama ekranı.

DGS sonuçları sorgulama ekranı 2023: 2023 ÖSYM DGS sınav sonuçları açıklandı (DGS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı) - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) sonuçları açıklandı. Sonuçların ilanı ile DGS tercih süreci gündeme geliyor. İşte, 2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları sorgulama ekranı.

EĞİTİM HABERLERİ

DGS sonuçları sorgulama ekranı 2023: 2023 ÖSYM DGS sınav sonuçları açıklandı (DGS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı) - 2

2023 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı’nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden ulaşabilecek.

DGS sonuçları sorgulama ekranı 2023: 2023 ÖSYM DGS sınav sonuçları açıklandı (DGS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı) - 3

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS sonuçları sorgulama ekranı 2023: 2023 ÖSYM DGS sınav sonuçları açıklandı (DGS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı) - 4

2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023-DGS tercih işlemlerini ne zaman başlatacağı belli değil.

Tercihlerin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında yaklaşık 7 gün boyunca "http://ais.osym.gov.tr" ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sınavın sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

DGS sonuçları sorgulama ekranı 2023: 2023 ÖSYM DGS sınav sonuçları açıklandı (DGS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı) - 5

DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

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