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Eğitim düzenleme yorgunu! (Son 15 yılda neler oldu?)

ntv.com.tr

Eğitimde çok sık değişiklik yapıldığına dair tartışmalar alevlendi...

  • 1

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, liselerde yeni sistemin ayrıntılarını paylaşmasıyla, eğitimde çok sık değişiklik yapıldığına dair tartışmalar da alevlendi.

    Yeni sistem Eylül 2020’den itibaren 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulanacak.

    Milliyet gazetesinden Aysel Bozan Yılmaz, eğitimde son 15 yılda yapılan değişiklikleren iz bırakanları derledi. İşte onlartdan bazıları:

  • 2

    Milli Eğitim Bakanı 6 kere değişti
  • 3

    Liselere girişte LGS, OKS, 3’lü SBS, tek SBS, TEOG ve LGS olmak üzere sistem 6 kere yenilendi
  • 4

    Üniversiteye girişte ÖSS yerine YGS ve LYS’li sistem, son olarak da YKS geldi
  • 5

    Üniversiteye girişte katsayı kaldırıldı (2009) Ancak çeşitli davalar sonucunda katsayı alanı dışını seçenler için 0,12, kendi alanlarını seçenler için 0,15 olarak belirlendi (2010) 2011’ded YÖK katsayı uygulamasını tekrar kaldırdı, katsayı her aday için 0,12 oldu
  • 6

    Fatih projesi hayata geçirildi. Tüm okulların 620 bin dersliğe dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve internet altyapısı sağlanacaktı ancak projedeki hedefin ne kadarı hayata geçirildi bilinmiyor.
  • 7

    Öğretim Kurumları Kanunu’ndan “dershane” tanımı çıkarıldı. Kanuna göre dershaneler Temmuz 2019’a kadar özel okullara dönüşecek
  • 8

    Türban ortaöğretimde serbest bırakıldı
  • 9

    4+4+4 sistemi başladı, müfredat yenilendi
  • 10

    ÖSYM sınavlarda açık uçlu soru uygulamasını getirdi
  • 11

    15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 934 okul, 15 üniversite, 109 öğrenci yurdu KHK ie kapatıldı

  • 12

    Askeri okullar kapatıldı, Milli Savunma Üniversitesi kuruldu

  • 13

    Rektörlük seçimi değişti... Müfredatta pek çok değişikli yapıldı...

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