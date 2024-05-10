ÖSYM duyurdu: DGS başvuruları başladı: DGS başvuru ücreti ne kadar? (DGS 2024 başvuru ekranı kılavuzu)
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları için bekleyiş sona erdi. 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak 2024-DGS) başvuruları başladı. Sınava başvuracak adayların DGS Kılavuz’unu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Kılavuzda başvuru tarihleri, ücreti, geç başvuru tarihi gibi birçok ayrıntı yer alıyor. Peki, DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru süreci, 10 Mayıs itibarıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden başladı. DGS başvuruları için verilen süre 20 Mayıs 2024 tarihinde dolacak.