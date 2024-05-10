ÖSYM duyurdu: DGS başvuruları başladı: DGS başvuru ücreti ne kadar? (DGS 2024 başvuru ekranı kılavuzu)

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları için bekleyiş sona erdi. 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak 2024-DGS) başvuruları başladı. Sınava başvuracak adayların DGS Kılavuz’unu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Kılavuzda başvuru tarihleri, ücreti, geç başvuru tarihi gibi birçok ayrıntı yer alıyor. Peki, DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM duyurdu: DGS başvuruları başladı: DGS başvuru ücreti ne kadar? (DGS 2024 başvuru ekranı kılavuzu) - 1

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru süreci, 10 Mayıs itibarıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden başladı. DGS başvuruları için verilen süre 20 Mayıs 2024 tarihinde dolacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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ÖSYM duyurdu: DGS başvuruları başladı: DGS başvuru ücreti ne kadar? (DGS 2024 başvuru ekranı kılavuzu) - 2

AYRINTILAR KILAVUZDA YER ALIYOR

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

Başvuru işlemleri için adayların AİS ekranında 2024 DGS Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen adımlara dikkat etmesi gerekiyor. 

2024-DGS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

ÖSYM duyurdu: DGS başvuruları başladı: DGS başvuru ücreti ne kadar? (DGS 2024 başvuru ekranı kılavuzu) - 3

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuru ücreti bu yıl  590,00 TL olarak belirlendi. Adayların başvurularının geçerli olabilmesi için belirlenen tutarı ilgili bankalara yatırması gerekiyor.

ÖSYM duyurdu: DGS başvuruları başladı: DGS başvuru ücreti ne kadar? (DGS 2024 başvuru ekranı kılavuzu) - 4

DGS BAŞVURU DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 10 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-DGS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

ÖSYM duyurdu: DGS başvuruları başladı: DGS başvuru ücreti ne kadar? (DGS 2024 başvuru ekranı kılavuzu) - 5

KİMLER DGS'YE BAŞVURABİLİR? 

İki yıllık önlisans programlarından mezun olanlar.

Son sınıf öğrencisi olup, staj hariç mezuniyet koşullarını karşılayan adaylar.

Yurtdışındaki önlisans programlarından mezun olup denklik alan adaylar.

Başvuru sürecine başlamadan önce tüm adayların, 2024 DGS Başvuru Kılavuzu’nu dikkatlice incelemesi önerilir.

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