ÖSYM duyurdu: DGS başvuruları başladı: DGS başvuru ücreti ne kadar? (DGS 2024 başvuru ekranı kılavuzu)

DGS BAŞVURU DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava başvurular 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 10 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-DGS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.