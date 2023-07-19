Eşit Ağırlık (TM) bölümleri hangileri? Hangi bölümler TM puanıyla tercih ediliyor? İşte dört yıllık ve iki yıllık eşit ağırlık bölümleri listesi
2023-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez de tercih süreci adayların gündeminde yer alacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz ile tercihlerine yön verecek üniversiteli adayları, hangi puan türüyle hangi bölümleri tercih edebileceklerini öğrenmek istiyor. En çok merak edilenlerden biri de eşit ağırlık olarak bilinen TM puan türüyle öğrenci alan bölümlerin hangileri olduğu ve bu bölümlerin iş imkanları. Peki, Eşit Ağırlık (TM) bölümleri neler? Hangi bölümler TM puanıyla tercih ediliyor?
YKS sonuçlarının ardından tercih süreci heyecanı başlayacak. 2023 üniversite tercih süreciyle birlikte bu yıl yüz binlerce kişi üniversiteli olacak. Tercihlerde TM yani eşit ağılrık bölümleri yine revaçta olacak. Lisans ve ön lisans bölümlerinde eğitim alacak adaylar, TM puan türüyle hangi bölümleri tercih edebileceklerini öğrenmek istiyor. İşte, YÖK ve ÖSYM verilerine göre TM puan türleri ile tercih yapılabilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin listesi...