Eşit Ağırlık (TM) bölümleri hangileri? Hangi bölümler TM puanıyla tercih ediliyor? İşte dört yıllık ve iki yıllık eşit ağırlık bölümleri listesi

· Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği



· Sınıf Öğretmenliği



· Sigortacılık (Yüksekokul)



· Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri



· Sigortacılık ve Risk Yönetimi



· Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik



· Siyaset Bilimi



· Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi



· Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler



· Sosyal ve Siyasal Bilimler



· Sosyal Hizmet



· Sosyoloji



· Spor Yöneticiliği



· Takı Tasarımı



· Tapu Kadastro (Yüksekokul)



· Tarım Ekonomisi



· Tarih Öncesi Arkeolojisi



· Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım



· Teknoloji ve Bilgi Yönetimi



· Tekstil Tasarımı



· Tekstil ve Moda Tasarımı



· Turizm İşletmeciliği



· Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)



· Turizm ve Otel İşletmeciliği



· Turizm ve Otelcilik



· Türk İslam Arkeolojisi



· Ulaştırma ve Lojistik



· Uluslararası Finans



· Uluslararası Finans ve Bankacılık



· Uluslararası Girişimcilik



· Uluslararası İlişkiler



· Uluslararası İşletme Yönetimi



· Uluslararası İşletmecilik



· Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret



· Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık



· Uluslararası Lojistik Yönetimi



· Uluslararası Ticaret



· Uluslararası Ticaret ve Finans



· Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik



· Uluslararası Ticaret ve Lojistik



· Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi



· Yerel Yönetimler



· Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği



· Yönetim Bilimleri Programları



· Yönetim Bilişim Sistemleri