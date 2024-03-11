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İkinci ara tatil ne zaman, hangi aya denk geliyor? (2023-2024 MEB 1 haftalık ara tatil takvimi)

İkinci ara tatil tarihi, sosyal medyada birçok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Okullarda her yıl ilk dönem ve ikinci dönem olmak üzere 1 haftalık ara tatil uygulanıyor. İkinci ara tatilin hangi tarihte yapılacağı ise öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimi sonrasında ikinci ara tatil tarihi belli oldu. Peki, İkinci ara tatil ne zaman, hangi aya denk geliyor?

İkinci ara tatil ne zaman, hangi aya denk geliyor? (2023-2024 MEB 1 haftalık ara tatil takvimi) - 1

Okullarda ikinci ara tatilin ne zaman yapılacağı, milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. Ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşmak isteyen öğrenciler, ikinci ara tatil ile birlikte dinlenmek ve tatil yapmak istiyor. Peki, 2023-2024 ikinci ara tatil ne zaman, hangi aya denk geliyor?

EĞİTİM HABERLERİ

İkinci ara tatil ne zaman, hangi aya denk geliyor? (2023-2024 MEB 1 haftalık ara tatil takvimi) - 2

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

İkinci ara tatil ne zaman, hangi aya denk geliyor? (2023-2024 MEB 1 haftalık ara tatil takvimi) - 3

İKİNCİ ARA TATİL YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 8-12 Nisan 2024'te ikinci ara tatil olacak. Bilindiği üzere 2024 yılında ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de okullarda ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı ile birlikte olacak.

İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Bakan Tekin, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor." dedi.

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