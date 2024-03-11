İkinci ara tatil ne zaman, hangi aya denk geliyor? (2023-2024 MEB 1 haftalık ara tatil takvimi)
İkinci ara tatil tarihi, sosyal medyada birçok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Okullarda her yıl ilk dönem ve ikinci dönem olmak üzere 1 haftalık ara tatil uygulanıyor. İkinci ara tatilin hangi tarihte yapılacağı ise öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimi sonrasında ikinci ara tatil tarihi belli oldu. Peki, İkinci ara tatil ne zaman, hangi aya denk geliyor?
Okullarda ikinci ara tatilin ne zaman yapılacağı, milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. Ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşmak isteyen öğrenciler, ikinci ara tatil ile birlikte dinlenmek ve tatil yapmak istiyor. Peki, 2023-2024 ikinci ara tatil ne zaman, hangi aya denk geliyor?