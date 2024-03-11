İkinci ara tatil ne zaman, hangi aya denk geliyor? (2023-2024 MEB 1 haftalık ara tatil takvimi)

Okullarda ikinci ara tatilin ne zaman yapılacağı, milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. Ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşmak isteyen öğrenciler, ikinci ara tatil ile birlikte dinlenmek ve tatil yapmak istiyor. Peki, 2023-2024 ikinci ara tatil ne zaman, hangi aya denk geliyor?