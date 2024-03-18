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İkinci dönem birinci yazılı sınavları ne zaman?

Ortaokul ve liselerde yapılacak ortak yazılı sınava ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla beraber öğrencilerin erişimine açıldı. Peki, ikinci dönem birinci yazılı sınavları ne zaman?

İkinci dönem birinci yazılı sınavları ne zaman? - 1

Ortak yazılı sınavlar öncesinde araştırmalar hız kazandı. Türkçe dersi 6. sınıf yazılı sınavında çoktan seçmeli sorularla birlikte açık uçlu ve kısa cevaplı; 6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin yazılı sınavlarında ise açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak. İşte, İkinci dönem birinci yazılı sınav tarihleri...

EĞİTİM HABERLERİ

İkinci dönem birinci yazılı sınavları ne zaman? - 2

İKİNCİ DÖNEM ORTAK YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönem birinci yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı günü yapılacak.

6. sınıf ve 9. sınıf matematik dersleri için de 27 Mart 2024 Çarşamba günü ülke genelinde ortak yapılacak.

İkinci dönem birinci yazılı sınavları ne zaman? - 3

ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

Bakanlığın internet sayfasında yapılan duyuruya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında, ortaokul ve liselerde yapılacak ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı.

Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Eğitim kurumu, sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf ve alan zümrelerince konu soru dağılım tablolarına göre örneklerde yer alan soru şekillerine uygun, açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav soruları hazırlayacak.

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