İkinci dönem birinci yazılı sınavları ne zaman?
Ortaokul ve liselerde yapılacak ortak yazılı sınava ilişkin örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla beraber öğrencilerin erişimine açıldı. Peki, ikinci dönem birinci yazılı sınavları ne zaman?
Ortak yazılı sınavlar öncesinde araştırmalar hız kazandı. Türkçe dersi 6. sınıf yazılı sınavında çoktan seçmeli sorularla birlikte açık uçlu ve kısa cevaplı; 6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin yazılı sınavlarında ise açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak. İşte, İkinci dönem birinci yazılı sınav tarihleri...