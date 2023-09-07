Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatil hangi tarihte? İşte MEB'in yayımladığı takvim
MEB tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul öncesi ile ilkokul 1 ve liselerin 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları başladı. Öğrenciler şimdi eğitim döneminin ilk tatili olan Kasım ara tatiline odaklandı. Peki, Kasım ara tatili ne zaman?
Öğrenciler, yaklaşık 3 aylık yaz tatili sonrasında okullarına kavuşmanın heyecanını yaşayacak. Okulların açılması ile bu kez de ara tatil ve sömestr gibi gündemler öne çıkacak. İşte, MEB'in ilan ettiği 2023-2024 ara tatil tarihleri...