Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatil hangi tarihte? İşte MEB'in yayımladığı takvim

Öğrenciler, yaklaşık 3 aylık yaz tatili sonrasında okullarına kavuşmanın heyecanını yaşayacak. Okulların açılması ile bu kez de ara tatil ve sömestr gibi gündemler öne çıkacak. İşte, MEB'in ilan ettiği 2023-2024 ara tatil tarihleri...