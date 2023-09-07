Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatil hangi tarihte? İşte MEB'in yayımladığı takvim

MEB tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul öncesi ile ilkokul 1 ve liselerin 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları başladı. Öğrenciler şimdi eğitim döneminin ilk tatili olan Kasım ara tatiline odaklandı. Peki, Kasım ara tatili ne zaman?

Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatil hangi tarihte? İşte MEB'in yayımladığı takvim - 1

Öğrenciler, yaklaşık 3 aylık yaz tatili sonrasında okullarına kavuşmanın heyecanını yaşayacak. Okulların açılması ile bu kez de ara tatil ve sömestr gibi gündemler öne çıkacak. İşte, MEB'in ilan ettiği 2023-2024 ara tatil tarihleri...

EĞİTİM HABERLERİ

Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatil hangi tarihte? İşte MEB'in yayımladığı takvim - 2

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatil hangi tarihte? İşte MEB'in yayımladığı takvim - 3

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.


Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatil hangi tarihte? İşte MEB'in yayımladığı takvim - 4

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?


Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

EĞİTİM DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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