Kiraz Ebinc Tül, ''İlk etapta İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş'ın katkıları ile okulumuzda Anadolu Masalları sınıfını açtık, önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ise ilçemizde bulunan diğer anaokullarına da yapma isteği oluştu" dedi.

Amaçlarının çocuklara kitap alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten Tül, "Çocukları küçük yaştan itibaren kitaplarla tanıştırmak, onları kitap okumaya yöneltmek, kitap okuyarak kendilerini geliştirmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlamak istiyoruz" diye konuştu.