Kiraz öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi gerçeğe dönüştürdü

'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyündeki Emine Erdoğan Anau'nda görev yapan Kiraz Ebinc Tül, öğrenciyken hayalini kurduğu masal sınıfı projesini hayata geçirdi.

Haberler - İHA 14.10.2021 - 11:12

Kiraz öğretmen öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi gerçeğe dönüştürdü - 1
Öğretmen Kiraz Ebinc Tül, üniversite üçüncü sınıftayken hayalini kurduğu masal sınıflarına bittikten sonra yaşadığı Van'da gönüllü olarak başladı.
Kiraz öğretmen öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi gerçeğe dönüştürdü - 2
Okullarda çocuklara haftada bir gün masal anlatmaya giden Kiraz , atandığı Uludere'nin Ortabağ Emine Erdoğan Anau'nda öğrencilerine 'Anadolu Masalları' adında masal sınıfı açmak için projesini İlçe Milli Müdürlüğüne sundu ve projesi kabul edildi.
Kiraz öğretmen öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi gerçeğe dönüştürdü - 3
Kiraz ve diğer lardan gönüllü ler, şimdi Uludere'deki 6 anauna daha masal sınıfı açmayı hedefliyor.
Kiraz öğretmen öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi gerçeğe dönüştürdü - 4
Gönüllü ler, hafta sonları analarına gidip sınıfların duvarlarına çizim yaparak çocuklar için masal sınıfları oluşturuyor. Sınıflarda çocuklara masallar anlatılıyor ve çocukların masalları çizmeleri isteniyor.
Kiraz öğretmen öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi gerçeğe dönüştürdü - 5

Kiraz , amacının öğrencilerine şimdiden kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi. 

Kiraz öğretmen öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi gerçeğe dönüştürdü - 6

Kiraz Ebinc Tül, ''İlk etapta İlçe Milli Müdürü Mikail Demirtaş'ın katkıları ile umuzda Anadolu Masalları sınıfını açtık, önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ise ilçemizde bulunan diğer analarına da yapma isteği oluştu" dedi.

Amaçlarının çocuklara kitap alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten Tül, "Çocukları küçük yaştan itibaren kitaplarla tanıştırmak, onları kitap okumaya yöneltmek, kitap okuyarak kendilerini geliştirmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Kiraz öğretmen öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi gerçeğe dönüştürdü - 7
Kiraz öğretmen öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi gerçeğe dönüştürdü - 8
Kiraz öğretmen öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi gerçeğe dönüştürdü - 9

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER