KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler SGK personel alımı tercih sonuçlarında
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2023/6 tercih sonuçları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personel alımı için başvuruda bulunan binlerce aday tarafından sorgulanmaya başladı. SGK'da çalışacak 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 1392 personel alımı için tercihler sona erdi. Peki, KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KPSS 2023/6 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 5-11 Ekim arası ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Gözler ÖSYM tarafından SGK bünyesinde istihdam edilecek 1392 personel alımı için tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?