KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler SGK personel alımı tercih sonuçlarında

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2023/6 tercih sonuçları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personel alımı için başvuruda bulunan binlerce aday tarafından sorgulanmaya başladı. SGK'da çalışacak 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 1392 personel alımı için tercihler sona erdi. Peki, KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler SGK personel alımı tercih sonuçlarında - 1

KPSS 2023/6 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 5-11 Ekim arası ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Gözler ÖSYM tarafından SGK bünyesinde istihdam edilecek 1392 personel alımı için tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler SGK personel alımı tercih sonuçlarında - 2

TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini, 5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamladı.

KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler SGK personel alımı tercih sonuçlarında - 3

SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SGK personel alımı tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Sonuçların, tercihlerin tamamlanması ile ekim ayı içinde ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler SGK personel alımı tercih sonuçlarında - 4

TOPLAMDA 1392 PERSONEL ALINACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde çalışacak 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 1392 personel alımı yapılacak.

KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler SGK personel alımı tercih sonuçlarında - 5

KPSS 2023/6 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS 2023/6 tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.

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