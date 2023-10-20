KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler SGK personel alımı tercih sonuçlarında

KPSS 2023/6 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 5-11 Ekim arası ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Gözler ÖSYM tarafından SGK bünyesinde istihdam edilecek 1392 personel alımı için tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?