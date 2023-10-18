KPSS 2023/6 tercih sonuçları: SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2023/6 tercih sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS 2023/6 tercih kılavuzuyla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde çalışmak isteyen personel adayları tercihlerini tamamladı. Tercihlerini yapan adaylar şimdi SGK personel alımı tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, KPSS 2023/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/6 tercih sonuçları: SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

KPSS 2023/6 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin araştırmalar devam ediyor. ÖSYM, KPSS 2023/6 puan türüne göre, SGK bünyesinde çalışacak 1392 personel için alım süreci başlattı. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar ise gözlerini ÖSYM'den gelecek olan KPSS 2023/6 tercih sonuçlarına çevirdi. Peki, KPSS 2023/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS 2023/6 tercih sonuçları: SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

KPSS-2023/6 TERCİHLERİ TAMAMLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamladı.

KPSS 2023/6 tercih sonuçları: SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3
KPSS 2023/6 tercih sonuçları: SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SGK personel alımı tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Sonuçların, tercihlerin tamamlanması ile ekim ayı içinde ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KPSS 2023/6 tercih sonuçları: SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 5

TOPLAMDA 1392 PERSONEL ALINACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde çalışacak 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 1392 personel alımı yapılacak.

KPSS 2023/6 tercih sonuçları: SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 6

KPSS 2023/6 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS 2023/6 tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.

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