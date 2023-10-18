KPSS 2023/6 tercih sonuçları: SGK personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2023/6 tercih sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS 2023/6 tercih kılavuzuyla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde çalışmak isteyen personel adayları tercihlerini tamamladı. Tercihlerini yapan adaylar şimdi SGK personel alımı tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, KPSS 2023/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2023/6 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin araştırmalar devam ediyor. ÖSYM, KPSS 2023/6 puan türüne göre, SGK bünyesinde çalışacak 1392 personel için alım süreci başlattı. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar ise gözlerini ÖSYM'den gelecek olan KPSS 2023/6 tercih sonuçlarına çevirdi. Peki, KPSS 2023/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?