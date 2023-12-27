KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav ve başvuru takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) lisans başvurularının ne zaman yapılacağı, memur olabilme hayaliyle sınava hazırlanan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS lisans sınavı başvuruları ne zaman?

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav ve başvuru takvimi) - 1

2024 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adayların katılım sağlayacağı KPSS sınavları için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, KPSS lisans sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

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KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav ve başvuru takvimi) - 2

2024 KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav ve başvuru takvimi) - 3

2024 KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav ve başvuru takvimi) - 4

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ

KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

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