KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav ve başvuru takvimi)

2024 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adayların katılım sağlayacağı KPSS sınavları için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, KPSS lisans sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?