KPSS önlisans sınavına başvurular ne zaman başlayacak? 2024 KPSS ön lisans başvuru tarihi

Üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan kişilerin katılım sağlayacakları KPSS önlisans başvuruları için geri sayım devam ediyor. 2024 ÖSYM takvimine göre, KPSS önlisans sınavına başvurular haziran ayında başlayacak. Sürecin yaklaşmasıyla birlikte gözler bir kez daha takvime çevrildi. Peki, KPSS önlisans sınavına başvurular ne zaman başlayacak? İşte 2024 KPSS ön lisans başvuru tarihi...

KPSS önlisans sınavına başvurular ne zaman başlayacak? 2024 KPSS ön lisans başvuru tarihi - 1

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, KPSS önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Her iki yılda bir düzenlenen bu sınav, iki yıllık üniversite mezunları için önemli bir fırsat sunuyor.

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KPSS önlisans sınavına başvurular ne zaman başlayacak? 2024 KPSS ön lisans başvuru tarihi - 2

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN? 

KPSS önlisans sınavına başvurular ne zaman başlayacak? 2024 KPSS ön lisans başvuru tarihi - 3

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başvuru Merkezleri: Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler.

KPSS önlisans sınavına başvurular ne zaman başlayacak? 2024 KPSS ön lisans başvuru tarihi - 4

ÖSYM'nin İnternet Sitesi: https://ais.osym.gov.tr adresinden online başvuru yapılabilir.
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması: Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de başvurularını tamamlayabilirler.

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