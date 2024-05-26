KPSS önlisans sınavına başvurular ne zaman başlayacak? 2024 KPSS ön lisans başvuru tarihi
Üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan kişilerin katılım sağlayacakları KPSS önlisans başvuruları için geri sayım devam ediyor. 2024 ÖSYM takvimine göre, KPSS önlisans sınavına başvurular haziran ayında başlayacak. Sürecin yaklaşmasıyla birlikte gözler bir kez daha takvime çevrildi. Peki, KPSS önlisans sınavına başvurular ne zaman başlayacak? İşte 2024 KPSS ön lisans başvuru tarihi...
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, KPSS önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Her iki yılda bir düzenlenen bu sınav, iki yıllık üniversite mezunları için önemli bir fırsat sunuyor.