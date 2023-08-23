KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS erken açıklanır mı? İşte KPSS Lisans oturumlarının sonuçlarından son bilgiler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumlarının geride kalması ile sonuçlar beklenmeye başlamıştı. ÖSYM'nin sonuçlar için ilan ettiği tarihe kısa bir zaman kala, sınava katılım sağlayan memur adaylarının araştırmaları da hız kazandı. Tüm gözler şimdi ÖSYM'nin resmi "sonuçlar açıklandı" duyurusunda. Peki, 2023 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS erken açıklanır mı? İşte KPSS Lisans oturumlarının sonuçlarından son bilgiler - 1

KPSS sonuçları memur adaylarının gündeminde yer alıyor. Bu yıl KPSS oturumlarına katılım sağlayan yüz binlerce aday, şimdi sonuçların açıklanması ile alacakları puanları öğrenmek istiyor. Sonuçların ilanının ardından ise kamu kurumlarına personel alımlarına dair süreçlerin başlaması bekleniyor. İşte, 2023 KPSS sonuçlarında en son gelişmeler...

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS erken açıklanır mı? İşte KPSS Lisans oturumlarının sonuçlarından son bilgiler - 2

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 takvimine göre, KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS erken açıklanır mı? İşte KPSS Lisans oturumlarının sonuçlarından son bilgiler - 3

SONUÇLAR ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM, KPSS sonuçlarını ilan ettiği tarihten önce açıklayabilir.

Bu kapsamda bir gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS erken açıklanır mı? İşte KPSS Lisans oturumlarının sonuçlarından son bilgiler - 4

KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

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