KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS erken açıklanır mı? İşte KPSS Lisans oturumlarının sonuçlarından son bilgiler
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumlarının geride kalması ile sonuçlar beklenmeye başlamıştı. ÖSYM'nin sonuçlar için ilan ettiği tarihe kısa bir zaman kala, sınava katılım sağlayan memur adaylarının araştırmaları da hız kazandı. Tüm gözler şimdi ÖSYM'nin resmi "sonuçlar açıklandı" duyurusunda. Peki, 2023 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanır?
KPSS sonuçları memur adaylarının gündeminde yer alıyor. Bu yıl KPSS oturumlarına katılım sağlayan yüz binlerce aday, şimdi sonuçların açıklanması ile alacakları puanları öğrenmek istiyor. Sonuçların ilanının ardından ise kamu kurumlarına personel alımlarına dair süreçlerin başlaması bekleniyor. İşte, 2023 KPSS sonuçlarında en son gelişmeler...