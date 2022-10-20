KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuçları)

Ertelenen KPSS sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, KPSS sonuçları için artık saatler kaldı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrasında, KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat belli oldu. İşte KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih.