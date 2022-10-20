KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuçları)

KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce kişinin katılım sağladığı KPSS sınavlarının ardından sonuçlar için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sınavlarının sonuç tarihi belli oldu. Peki, KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuçları) - 1

Ertelenen KPSS sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, KPSS sonuçları için artık saatler kaldı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrasında, KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat belli oldu. İşte KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih.

KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuçları) - 2

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından ertelenen KPSS lisans sınavı 18 Eylül tarihinde tamamlanmıştı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuçları) - 3

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS sınav sonuç takvimiyle birlikte, 2 Ekim tarihinde yapılan KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuçları) - 4

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 24-25 Eylül tarihlerinde yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının sonuç tarihi açıklandı.

Buna göre; KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuçları) - 5

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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