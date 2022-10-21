KPSS P1-P2-P3 puan türü nedir? (2022 KPSS puan türleri)

KPSS P1-P2-P3 puan türlerinin ne anlama geldiği, KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. Sonuçların ardından gündeme gelen tercih işlemleri, P1-P2-P3 puan türlerine göre yapılacak. İşte ayrıntılar.



KPSS P1 NEDİR?



KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.



KPSS P2 NEDİR?



KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.



P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P3 NEDİR?



KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.



KPSS P3 puanının hesaplanmasında;



Genel Yetenek yüzde 50,



Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.



Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.